https://news.day.az/world/1778571.html Кот-погромщик устроил атаку на велосипеды - ВИДЕО В интернете набирает популярность необычное видео с котом, который, похоже, терпеть не может велосипеды. Как сообщает Day.Az, на кадрах, снятых с камеры, закреплённой на одном из байков, видно, как животное с разгона врезается сначала в один велосипед, затем в другой, а после - и в тот, где установлена сама камера.
Кот-погромщик устроил атаку на велосипеды - ВИДЕО
В интернете набирает популярность необычное видео с котом, который, похоже, терпеть не может велосипеды.
Как сообщает Day.Az, на кадрах, снятых с камеры, закреплённой на одном из байков, видно, как животное с разгона врезается сначала в один велосипед, затем в другой, а после - и в тот, где установлена сама камера. Ролик быстро разлетелся по соцсетям и вызвал волну комментариев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре