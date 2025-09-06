Джессика Честейн получила звезду на Аллее славы в Голливуде

Для Джессики Честейн 4 сентября стал особенным днем - 48-летняя актриса получила собственную звезду на Голливудской Аллее славы. Важное событие она разделила с коллегами, друзьями и самыми близкими людьми - мужем Джаном Лукой Пасси и детьми Джульеттой и Августом, которые редко появляются на публике.

Как передает Day.Az, сообщает People.

Хотя сын и дочь не позировали для фотографов, Честейн отметила их в своей речи. Она поблагодарила семью за поддержку и призналась, что посвящает эту награду им.

"Дети мои, спасибо за то, как вы идете по жизни - любознательные, бесстрашные и полные вопросов", - сказала актриса.

На церемонии рядом с Честейн были и ее знаменитые друзья - Аль Пачино, Виола Дэвис и Октавия Спенсер. Именно с ними у актрисы связаны ключевые проекты, которые помогли ей заявить о себе в Голливуде. Дэвис отметила, что считает Джессику не только коллегой, но и близкой подругой, а ее успехи - результатом смелости и преданности профессии.

Путь актрисы к этому моменту был долгим. Честейн вспоминает, что впервые захотела стать актрисой в семь лет, когда бабушка отвела ее на спектакль. Позже она получила стипендию в Джульярдской школе, сыграла в театре с Аль Пачино и постепенно начала получать главные роли. Переломным стал 2011 год, когда сразу шесть фильмов с ее участием вышли в прокат, включая "Прислугу", за которую она впервые была номинирована на "Оскар".

Сегодня Честейн известна по ролям в "Интерстелларе", "Цели номер один", "Марсианине". За картину "Глаза Тэмми Фэй" девушка получила долгожданный "Оскар". Она продолжает балансировать между сложными драматическими проектами и крупными студийными фильмами, а также развивает собственную компанию Freckle Films.

Честейн говорит, что звезда на Аллее славы для нее - символ благодарности и напоминание детям о ее пути. "Я рада, что она просто будет там, и мои дети смогут фотографировать ее и сдирать с нее жвачку", - отметила актриса с улыбкой.