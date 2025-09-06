Манипуляции темой «пленных» в ПАСЕ бесперспективны

Армянская делегация в ПАСЕ не имеет никакого представления даже об азах международного права. Иначе она знала бы, что лица армянской национальности, проходящие по уголовным делам в Азербайджане, это не пленные, а лица, приданные суду по конкретным обвинениям. Грубо говоря, уголовников и пленных нельзя приравнивать.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев.

По его словам, эти лица в свое время в составе или во главе незаконных вооруженных формирований участвовали в оккупации территорий Азербайджана, этнической чистке и геноциде азербайджанского народа. Выдавать их за пленных несерьезно. Между пленным и военным преступником очень большая разница.

"Депутат Геворгян утверждает, что указанные лица должны находиться под наблюдением международных организаций, их должны посещать, о них должны заботиться Красный Крест и прочие. Начнем с того, что азербайджанская сторона никогда не препятствует международным организациям в посещении заключенных. Рассказанные армянским депутатом мифы о якобы тяжелом состоянии подсудимых сепаратистов, о каких-то попытках самоубийства и тому подобном - это чистой воды выдумки, нацеленные на то, чтобы произвести впечатление на международную аудиторию", - сказал парламентарий.

Армянский коллега, отметил Гянджалиев, должен смириться с тем, что в вопросах международных преступлений все страны, все мировое сообщество выступают с единой позиции. Так, лица, совершившие геноцид в бывшей Югославии, были осуждены трибуналом, созданным решением ООН, и правомерность процесса и приговора ни у кого не вызывала вопросов. Милошевич, Караджич и другие судились как лица, совершившие деяния, попирающие международное право. Ни о каких политических манипуляциях тогда речи не шло, и Геворгяну стоит об этом не забывать. Подходить селективно к таким фактам неблагодарное дело, подчеркнул наш собеседник.

"Армянская делегация, как и прежде, пытается воспользоваться отсутствием в ПАСЕ азербайджанской делегации, чтобы продвинуть свои нарративы. Очень легко распространять ложь, зная, что на нее не будет ответа. Я бы посоветовал армянским представителям в ПАСЕ заняться повышением своей осведомленности о международном праве", - сказал Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева