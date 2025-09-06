Световой меч Дарта Вейдера продали более чем за $3 млн

Световой меч персонажа серии фильмов "Звездные войны" Дарта Вейдера продали на аукционе в США за $3,65 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил телеканал ABC.

"Культовый световой меч Дарта Вейдера из "Звездных войн" был продан с молотка за более чем 3,65 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

Стартовая цена светового меча составляла $500 тыс. На нем есть трещина, а также другие видимые повреждения, которые появились в ходе съемок сцен сражений.

О том, что меч будет выставлен на аукцион британской Propstore стало известно в начале августа. Тогда сообщалось, что компания выставит на торги кнут и ремень Индианы Джонса (оценивается в $250-500 тысяч), шлем Саурона из "Властелина колец" ($70-140 тысяч), прибор для стирания памяти из фильма "Люди в черном" ($75-100 тысяч), меч Длинный коготь Джона Сноу из сериала "Игра престолов" и так далее. Всего с молотка уйдут около 1,5 тысячи предметов на общую сумму $10 млн.