Еще один пострадавший в ДТП с грузовиком скончался в больнице

Один из трех пострадавших в результате ДТП с грузовиком в Баку скончался в больнице.
Об этом сообщили Day.Az в Главном управлении Государственной дорожной полиции.
Количество погибших в ДТП достигло двух, еще два человека остаются в больнице.
Ранее мы сообщали, что 6 сентября примерно в 09:30 на Баладжарском мосту произошло дорожно-транспортное происшествие: грузовик с государственным номером 72-CA-837 опрокинулся на легковой автомобиль марки "Changan" с номером 90-ZY-012.
В результате аварии один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести.
