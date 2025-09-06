Еще один пострадавший в ДТП с грузовиком скончался в больнице

Один из трех пострадавших в результате ДТП с грузовиком в Баку скончался в больнице.

Об этом сообщили Day.Az в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

Количество погибших в ДТП достигло двух, еще два человека остаются в больнице.

Ранее мы сообщали, что 6 сентября примерно в 09:30 на Баладжарском мосту произошло дорожно-транспортное происшествие: грузовик с государственным номером 72-CA-837 опрокинулся на легковой автомобиль марки "Changan" с номером 90-ZY-012.

В результате аварии один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести.