Грузовик упал с моста в Баку - есть погибшие и пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО
12:06
6 сентября 2025 года примерно в 09:40 в поселке Баладжары Бинагадинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в связи с чем в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов.
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили TƏBİB.
Согласно информации, на место происшествия были направлены пять бригад скорой помощи.
По последним данным, три человека (один мужчина и две женщины) были госпитализированы в Клинический медицинский центр. В настоящее время их обследование и лечение продолжается.
У двух мужчин на месте происшествия был констатирован факт смерти до приезда врачей.
11:44
Один из трех пострадавших в результате ДТП с грузовиком в Баку скончался в больнице.
Об этом сообщили Day.Az в Главном управлении Государственной дорожной полиции.
Количество погибших в ДТП достигло двух, еще два человека остаются в больнице.
11:07
Главное управление Государственной дорожной полиции распространило информацию о ДТП, произошедшем в бакинском поселке Баладжары.
Как сообщили Day.Az в управлении, 6 сентября примерно в 09:30 на Баладжарском мосту произошло дорожно-транспортное происшествие: грузовик с государственным номером 72-CA-837 опрокинулся на легковой автомобиль марки "Changan" с номером 90-ZY-012.
В результате аварии один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести.
По факту проводится расследование.
10:57
В поселке Баладжары Бинагадинского района Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, грузовик, водитель которого потерял управление, упал с моста на автомобили.
Отмечается, что в результате аварии есть пострадавшие.
