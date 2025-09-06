Грузовик упал с моста в Баку

- есть погибшие и пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО

12:06

6 сентября 2025 года примерно в 09:40 в поселке Баладжары Бинагадинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в связи с чем в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили TƏBİB.

Согласно информации, на место происшествия были направлены пять бригад скорой помощи.

По последним данным, три человека (один мужчина и две женщины) были госпитализированы в Клинический медицинский центр. В настоящее время их обследование и лечение продолжается.

У двух мужчин на месте происшествия был констатирован факт смерти до приезда врачей.

11:44

Один из трех пострадавших в результате ДТП с грузовиком в Баку скончался в больнице.

Об этом сообщили Day.Az в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

Количество погибших в ДТП достигло двух, еще два человека остаются в больнице.

11:07

Главное управление Государственной дорожной полиции распространило информацию о ДТП, произошедшем в бакинском поселке Баладжары.

Как сообщили Day.Az в управлении, 6 сентября примерно в 09:30 на Баладжарском мосту произошло дорожно-транспортное происшествие: грузовик с государственным номером 72-CA-837 опрокинулся на легковой автомобиль марки "Changan" с номером 90-ZY-012.

В результате аварии один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести.

По факту проводится расследование.

10:57

В поселке Баладжары Бинагадинского района Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, грузовик, водитель которого потерял управление, упал с моста на автомобили.

Отмечается, что в результате аварии есть пострадавшие.