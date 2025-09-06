https://news.day.az/world/1778553.html Голографическая полиция начала патрулировать улицы Сеула - ВИДЕО В Сеуле придумали, как эффективно бороться с преступностью. Как передает Day.Az, теперь улицы патрулируют полицейские в виде голограмм. Эти виртуальные офицеры стали частью нового технологического проекта, направленного на повышение уровня общественной безопасности и профилактику правонарушений в общественных местах.
Голографическая полиция начала патрулировать улицы Сеула - ВИДЕО
В Сеуле придумали, как эффективно бороться с преступностью.
Как передает Day.Az, теперь улицы патрулируют полицейские в виде голограмм.
Эти виртуальные офицеры стали частью нового технологического проекта, направленного на повышение уровня общественной безопасности и профилактику правонарушений в общественных местах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре