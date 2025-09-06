Голографическая полиция начала патрулировать улицы Сеула

В Сеуле придумали, как эффективно бороться с преступностью.

Как передает Day.Az, теперь улицы патрулируют полицейские в виде голограмм.

Эти виртуальные офицеры стали частью нового технологического проекта, направленного на повышение уровня общественной безопасности и профилактику правонарушений в общественных местах.