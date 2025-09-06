https://news.day.az/world/1778553.html

Голографическая полиция начала патрулировать улицы Сеула - ВИДЕО

В Сеуле придумали, как эффективно бороться с преступностью. Как передает Day.Az, теперь улицы патрулируют полицейские в виде голограмм. Эти виртуальные офицеры стали частью нового технологического проекта, направленного на повышение уровня общественной безопасности и профилактику правонарушений в общественных местах.