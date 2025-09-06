TƏBİB распространил информацию об аварии с грузовиком в Баку

6 сентября 2025 года примерно в 09:40 в поселке Баладжары Бинагадинского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в связи с чем в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили TƏBİB.

Согласно информации, на место происшествия были направлены пять бригад скорой помощи.

По последним данным, три человека (один мужчина и две женщины) были госпитализированы в Клинический медицинский центр. В настоящее время их обследование и лечение продолжается.

У двух мужчин на месте происшествия был констатирован факт смерти до приезда врачей.

Ранее мы сообщали, что 6 сентября примерно в 09:30 на Баладжарском мосту произошло дорожно-транспортное происшествие: грузовик с государственным номером 72-CA-837 опрокинулся на легковой автомобиль марки "Changan" с номером 90-ZY-012. В результате аварии один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести.