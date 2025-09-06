В культовую Subway Surfers теперь можно играть с друзьями

Популярные игры Subway Surfers и Brawl Stars запустили кроссовер, в рамках которого в проекты добавлены новые режимы и тематический контент, доступный ограниченное время.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает ToyBook.

С обновлением в Subway Surfers появился режим Showdown, где пользователи могут соревноваться друг с другом в забегах. В свою очередь, Brawl Stars запустила режим Subway Run - гонки для десяти игроков с контрольными точками.

Также в Subway Surfers были добавлены шесть персонажей, основанных на бойцах Brawl Stars, и новые уровни - пустынные локации и кристальные шахты. В Brawl Stars появились восемь уникальных Subway Supers, включая реактивные ранцы и ховерборды.

Разработчики отмечают, что запуск многопользовательского режима в Subway Surfers совпал с коллаборацией и стал частью нового этапа развития проекта.

Коллаборация в Subway Surfers продлится до 5 октября, в Brawl Stars - до 1 октября 2025 года.

Subway Surfers - мобильная игра в жанре платформер, вышедший в 2012 году для Android и iOS. Проект насчитывает более 4 млрд загрузок, что делает ее одной из самых популярных мобильных игр в мире.