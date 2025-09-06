Молния уничтожила деревню в Германии

Сильная гроза ночью спровоцировала масштабный разрушительный пожар в немецкой деревне Дрогниц.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в результате центр населенного пункта оказался уничтожен разбушевавшейся стихией, пишет газета Bild.

Причиной пожара оказался удар молнии. Буря обрушилась в момент, когда жители спали. Пламя охватило постройки и прилегающие к ним территории. Жертвами возгорания стали три жилых дома, постройки рядом, фермы и несколько амбаров.

Из-за инцидента пострадали 18 человек в возрасте от двух до 96 лет. Многие жители лишились домов, поэтому были вынуждены срочно искать временное убежище у родственников. Часть из них расположилась у соседей и в домах отдыха.

Суммарный объем причиненного ущерба расценивают примерно в один миллион евро, уточняет издание.