Нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси признался, что не хочет заканчивать играть в футбол.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова првиодит официальный аккаунт аргентинской команды в социальной сети X.

"Я не хочу, чтобы все это когда-либо заканчивалось, но я понимаю, что этот момент приближается. Когда случится, тогда случится, а до тех пор я буду идти вперед шаг за шагом, проживать день за днем", - заявил он.

В ночь на 5 сентября Месси провел матч в составе сборной Аргентины, который может стать для него последним домашним. Перед игрой отборочного этапа на чемпионат мира - 2026 с Венесуэлой форвард не сдержал слез, а на трибунах была его семья.

В заключительном матче отбора аргентинцы сыграют в гостях у Эквадора. Аргентина уже гарантировала себе место в финальной части ЧМ-2026.

Вместе со сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира - 2022 и два Кубка Америки.

Месси является воспитанником каталонской "Барселоны". В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе "Барселоны", выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем "Золотого мяча". После ухода из каталонского клуба форвард два сезона провел в "ПСЖ", а потом перешел в "Интер Майами".