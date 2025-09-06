https://news.day.az/world/1778520.html В США начали применять необычный способ для остановки автомобилей преступников - ВИДЕО Американская полиция начала применять против пытающихся скрыться от преследования подозреваемых специальные автомобильные лассо. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Автомобильные лассо выстреливаются в транспортное средство и принуждают его к остановке. Представляем вашему вниманию данное видео:
В США начали применять необычный способ для остановки автомобилей преступников - ВИДЕО
Американская полиция начала применять против пытающихся скрыться от преследования подозреваемых специальные автомобильные лассо.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Автомобильные лассо выстреливаются в транспортное средство и принуждают его к остановке.
Представляем вашему вниманию данное видео:
