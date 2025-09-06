В США начали применять необычный способ для остановки автомобилей преступников

Американская полиция начала применять против пытающихся скрыться от преследования подозреваемых специальные автомобильные лассо.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Автомобильные лассо выстреливаются в транспортное средство и принуждают его к остановке.

Представляем вашему вниманию данное видео: