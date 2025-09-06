Платежная активность по картам в Азербайджане демонстрирует рост

На 1 августа этого года в Азербайджане было совершено 217,419 млн операций по дебетовым и кредитным картам на сумму 13,331 млрд манатов.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество проведенных операций увеличилось на 45,4 млн или на 26,4%, а объем - на 1,6 млрд манатов или на 14,1%.

За отчетный период с использованием дебетовых карт было совершено 203,268 млн платежных операций (+28,4%) на сумму 12,525 млрд манатов (+14,8%), а с использованием кредитных карт было совершено 14,151 млн платежных операций (+3,2%) на сумму 806 млн манатов (+4,1%).

Отметим, что количество платежных карт, находящихся в обращении по системам банков и ООО "Азерпочт", на конец июля увеличилось на 271 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем и составило 20,913 млн. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель вырос на 14%.