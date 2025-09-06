Samsung скопирует в новом смартфоне дизайн iPhone 17 Pro

Инсайдер Стив Хеммерстоффер (OnLeaks) совместно с порталом Android Headlines опубликовали рендеры будущего смартфона Samsung Galaxy S26 Edge, который заменит модель Plus.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, будущий смартфон внешне напоминает ожидаемый iPhone 17 Pro крупным блоком для камер. При этом сверхтонкий смартфон Samsung получит две камеры, тогда как iPhone 17 Pro и Pro Max - три.

По данным инсайдера, Samsung Galaxy S26 Edge получит корпус с габаритами 158,4х75,7х5,5 мм, однако с учетом выступа камеры толщина составит 10,8 мм. Таким образом, модель будет тоньше Galaxy S25 Edge в основной части корпуса.

Аккумулятор устройства будет увеличен до 4200 мАч, что на 300 мАч больше, чем у актуального Samsung Galaxy S25 Edge.

По слухам, Galaxy S26 Edge будет представлен в начале 2026 года вместе с другими смартфонами Samsung флагманской S-серии. При этом новинка займет место Galaxy S26 Plus, который южнокорейский производитель не станет выпускать.

Примечательно, что сверхтонкий iPhone 17 Air тоже заменит в линейке Plus-версию.