В Стокгольме спилят легендарное дерево

В Стокгольме продолжается распространение "голландской болезни вязов", от которой уже погибают сотни деревьев.

Как сообщает Day.Az, главный садовник Стокгольма Элизабет Эльфстрём подтвердила, что анализ, проведенный Шведским сельскохозяйственным университетом, выявил заболевание. По ее словам, власти приняли решение спилить дерево, чтобы не допустить распространения грибка на соседние вязы, так как деревья связаны общим корневым массивом.

"Можно было бы радикально обрезать дерево, но мы не решились. Чтобы минимизировать ущерб и не заразить остальные, мы выбрали "рубить с плеча". Нет гарантии, что остальные вязы не заражены, но пока они признаков болезни не показывают", - пояснила она.

Сегодня в шведской столице насчитывается около 800 зараженных деревьев и прогноз остается неблагоприятным. Со временем все вязы города могут погибнуть, несмотря на вакцинацию и постоянные меры по сдерживанию болезни.

Болезнь также поразила один из самых известных вязов в центральном парке Кунгстрэдгорден, чудом уцелевшим во время "битвы за вязы" в 1971 году.

В мае 1967 года политики в мэрии представили план развития Стокгольма под названием "Сити 67", который предусматривал строительство входа в метро, билетного зала и торговых площадей. В парке Кунгстрэдгорден планировалось срубить 13 вязов, которые по утверждениям городкого садовника быи больны. Однако, как выяснилось позже, это оказалось неправдой. Решение правительства вызвало массовые протесты.

Поэтому было решено, что вязы тайно будут срублены ночью 12 мая 1971 года, когда предположительно в парке будет немного людей. Но протестующие все равно узнали об этом.

Движение "Альтернативный город" заранее организовало телефонную цепочку, благодаря которой около тысячи человек собрались в парке, чтобы защитить деревья. Между демонстрантами и полицией произошли столкновения, несколько человек пострадали, но в итоге власти отказались от вырубки.