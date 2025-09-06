Определен скрытый триггер ускоренного развития деменции

Долговременное воздействие мелкодисперсных частиц воздуха (PM2.5), которые выделяются транспортом, промышленными выбросами и при лесных пожарах, оказалось связано с ускорением развития деменции с тельцами Леви и болезни Паркинсона с деменцией. Исследование охватило данные более чем 56 миллионов человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Nature.

Ученые установили, что загрязненный воздух сам по себе не вызывает эти формы деменции, но значительно ускоряет их прогрессирование у людей с генетической предрасположенностью. Анализ показал: у живущих в районах с повышенным уровнем PM2.5 риск госпитализации с тяжелой деменцией с тельцами Леви возрастал на 12 процентов.

Эксперименты на мышах подтвердили эти результаты: длительное воздействие PM2.5 приводило к накоплению патологического белка α-синуклеина в мозге, кишечнике и легких, что вызывало когнитивные нарушения и повреждения памяти. Исследователи предполагают, что частицы загрязненного воздуха могут запускать воспалительные процессы и распространять патологические изменения по оси "кишечник-мозг".

Работа подчеркивает важность контроля качества воздуха как фактора профилактики нейродегенеративных заболеваний, которые сегодня стремительно растут в масштабах всего мира.