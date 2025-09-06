Азербайджан пропустил самолет Пашиняна через свою территорию

30 августа этого года самолёт премьер-министра Армении совершил зарубежную поездку, воспользовавшись воздушным пространством Азербайджана, и ночью 6 сентября вернулся в Армению.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, отвечая на вопрос СМИ.

По ее словам, после установления мира в Вашингтоне 8 августа этого года соответствующие органы Армении запросили у Азербайджана разрешение на пролет самолета премьер-министра РА и получили положительный ответ: "Мы рассматриваем этот факт как практический шаг на пути к разблокированию коммуникаций в регионе, продвижению повестки мира и созданию атмосферы взаимного доверия".