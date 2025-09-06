https://news.day.az/world/1778564.html Массовые беспорядки в Сербии - ВИДЕО Масштабные антиправительственные демонстрации в сербском Нови-Саде ожидаемо завершились беспорядками и столкновениями протестующих с полицией. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Массовые беспорядки в Сербии - ВИДЕО
Масштабные антиправительственные демонстрации в сербском Нови-Саде ожидаемо завершились беспорядками и столкновениями протестующих с полицией.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Президент Сербии Вучич заявил об одиннадцати пострадавших в результате беспорядков сотрудников полиции и отметил, что беспорядки являются частью попыток цветной революции, и организуются при активной зарубежной поддержке.
