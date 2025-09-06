МВД провело спецоперации

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана провело операции по защите законных интересов граждан, контролю за криминогенной ситуацией в столице и регионах, а также по пресечению незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала пресс-служба МВД.

Отмечается, что в ходе мероприятий были задержаны более 20 человек, склонных к совершению преступлений, занимавшихся пропагандой криминального образа жизни, вымогательством денежных средств у отдельных граждан и незаконным хранением оружия. У них были обнаружены автоматы "Калашникова", пистолеты "Макаров" и других марок, а также большое количество патронов различного калибра.

Кроме того, сотрудники Главного управления провели операции с целью защиты граждан от вредных последствий употребления наркотиков, предотвращения их перевозки, усиления контроля в приграничных районах и, особенно, недопущения продажи наркотиков в столице. В ходе последних мероприятий из незаконного оборота было изъято в общей сложности 142 килограмма различных видов наркотических средств. Были задержаны члены трех организованных групп, занимавшихся наркобизнесом, а также семь лиц, признанных виновными в совершении указанных преступлений. По десяти уголовным делам, связанным с наркотиками, проводятся необходимые следственные действия.