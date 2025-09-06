https://news.day.az/world/1778559.html Пчелы устроили переполох на футбольном поле в Танзании - ВИДЕО В Танзании футбольный матч в местной премьер-лиге пришлось прервать на 77-й минуте, когда на поле в огромном количестве появились пчелы и принялись атаковать всех подряд. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Игрокам, тренерам, комментаторам и журналистам пришлось броситься на землю и прикинуться мертвыми, чтобы их не кусали.
