Пчелы устроили переполох на футбольном поле в Танзании

В Танзании футбольный матч в местной премьер-лиге пришлось прервать на 77-й минуте, когда на поле в огромном количестве появились пчелы и принялись атаковать всех подряд.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Игрокам, тренерам, комментаторам и журналистам пришлось броситься на землю и прикинуться мертвыми, чтобы их не кусали.