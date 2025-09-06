https://news.day.az/world/1778585.html

LEGO анонсировала самый дорогой набор в своей истории - ФОТО

LEGO анонсировала самый дорогой набор в своей истории - гигантскую "Звезду смерти". Как сообщает Day.Az, в комплекте более 9000 деталей, 38 фигурок с культовыми персонажами и штурмовиками, плюс куча мелочей и "пасхалок". Продажи стартуют в октябре, цена - $1000.