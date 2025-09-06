https://news.day.az/world/1778597.html В Милане прощаются с модельером Джорджо Армани В Милане началось прощание с итальянским модельером Джорджо Армани, которое продлится два дня. Как передает Day.Az, об этом сообщил 6 сентября телеканал Sky TG24. Прощание проходит в Armani/Teatro - выставочном пространстве при штаб-квартире модного дома.
Прощание проходит в Armani/Teatro - выставочном пространстве при штаб-квартире модного дома. По информации телеканала, у гроба уже выстроилась очередь, но, по желанию самого модельера, первыми проходят сотрудники компании.
Армани скончался 4 сентября на 91-м году жизни. Как заявили в компании Armani, модельер умер в окружении близких.
Он продолжал работать до последних дней.
