В Милане прощаются с модельером Джорджо Армани

В Милане началось прощание с итальянским модельером Джорджо Армани, которое продлится два дня.

Как передает Day.Az, об этом сообщил 6 сентября телеканал Sky TG24.

Прощание проходит в Armani/Teatro - выставочном пространстве при штаб-квартире модного дома. По информации телеканала, у гроба уже выстроилась очередь, но, по желанию самого модельера, первыми проходят сотрудники компании.

Армани скончался 4 сентября на 91-м году жизни. Как заявили в компании Armani, модельер умер в окружении близких.

Он продолжал работать до последних дней.