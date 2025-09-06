Пожар в немецкой деревне - Более 10 погибших
В результате пожара в деревне Дрогниц ( федеральная земля Тюрингия) на востоке Германии пострадали 18 человек.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на газету Bild.
Согласно информации, причиной пожара оказался удар молнии. Стихия обрушилась в момент, когда жители спали. Пламя охватило постройки и прилегающие к ним территории. Огонь уничтожил три жилых дома, постройки рядом, фермы и несколько амбаров.
В результате инцидента пострадали 18 человек в возрасте от двух до 96 лет. Многие жители лишились домов, поэтому были вынуждены срочно искать временное убежище у родственников. Часть из них расположилась у соседей и в домах отдыха.
Суммарный объем причиненного ущерба расценивают примерно в один миллион евро, уточняет издание.
