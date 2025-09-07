Британские военные начали использовать «плащи-невидимки»

Королевские морские пехотинцы Великобритании получили на вооружение специальные камуфляжные пончо, которые маскируют тепло тела и делают бойцов почти невидимыми для тепловизионных камер и дронов-разведчиков.

Как передает Day.Az, об этом пишет The Telegraph.

Сообщается, что новое снаряжение сравнивают с "плащом-невидимкой Гарри Поттера". Технология Saab Barracuda Soldier, разработанная шведским производителем Saab, рассеивает тепловое излучение солдата, позволяя ему сливаться с окружающей средой как днем, так и ночью. Пончо имеют две стороны, которые приспосабливаются к условиям местности.

"Это защищает пользователя от тепловых изображений, особенно от малых БПЛА, - пояснил сержант Карл Смит из 45-го полка Commando. - Это, по сути, плащ-невидимка для коммандос".

По словам военных, решение приобрести новые плащи приняли после анализа угроз, которые показала война в Украине. Дроны с тепловизионными камерами неоднократно уничтожали пехоту на открытой местности.

"Если вас не видно, то вас нельзя поразить", - подчеркнул Смит.