Полицейский и голуби покорили азиатские соцсети

Во Владивостоке во время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) видео, на котором сотрудник ДПС оказался окружён голубями, неожиданно получило широкую популярность в азиатском сегменте социальных сетей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На кадрах видно, как птицы окружают полицейского, вызывая у прохожих улыбки и забавные комментарии. Пользователи соцсетей активно делятся видео, отмечая комичность ситуации и непредсказуемость "контакта с природой" даже в официальной обстановке.