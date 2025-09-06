https://news.day.az/world/1778616.html Полицейский и голуби покорили азиатские соцсети - ВИДЕО Во Владивостоке во время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) видео, на котором сотрудник ДПС оказался окружён голубями, неожиданно получило широкую популярность в азиатском сегменте социальных сетей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Во Владивостоке во время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) видео, на котором сотрудник ДПС оказался окружён голубями, неожиданно получило широкую популярность в азиатском сегменте социальных сетей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На кадрах видно, как птицы окружают полицейского, вызывая у прохожих улыбки и забавные комментарии. Пользователи соцсетей активно делятся видео, отмечая комичность ситуации и непредсказуемость "контакта с природой" даже в официальной обстановке.
