https://news.day.az/autonews/1778634.html Stellantis массово отзывает автомобили в США Компания Chrysler Stellantis отозвала около 92 тыс. автомобилей Jeep Grand Cherokee в США из-за ошибки программного обеспечения в процессоре управления гибридом. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA).
