Stellantis массово отзывает автомобили в США

Компания Chrysler Stellantis отозвала около 92 тыс. автомобилей Jeep Grand Cherokee в США из-за ошибки программного обеспечения в процессоре управления гибридом.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA).

"Владелец Chrysler Stellantis отзывает 91,7 тыс. автомобилей Jeep Grand Cherokee в США из-за ошибки программного обеспечения в процессоре управления гибридом", - говорится в публикации.