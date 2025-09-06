Ферстаппен установил рекорд скорости в Формуле - 1

Макс Ферстаппен показал быстрейший круг в истории Формулы-1. В квалификации Гран-при Италии пилот "Ред Булл" проехал круг за 1:18.792 со средней скоростью 264.682 км/ч, что стало новым рекордом чемпионата мира, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Предыдущее достижение принадлежало Льюису Хэмилтону, установившему рекорд на той же трассе в 2020 году. Тогда британец, выступавший за "Мерседес", прошел круг за 1:18.887 со средней скоростью 264.362 км/ч.

В завтрашней гонке компанию Ферстаппену на первом ряду стартового поля составит пилот "Макларена" Ландо Норрис, который также превзошел показатель Хэмилтона.