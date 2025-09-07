Хуситы отрицают создание химического оружия

Шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, назвало "ложью" обвинения в создании химического оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил член политбюро "Ансар Алла" Хузама аль-Асада.

"Обвинения, выдвигаемые сионистским образованием, его региональными и местными глашатаями и теми, кто за ним стоит, в отношении якобы усилий Йемена по производству химического оружия, - чистейшая ложь и вымысел", - заявил агентству член движения.

По его словам, цель этих обвинений - создать условия для продолжения агрессии против Йемена и сектора Газа.