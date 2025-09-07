https://news.day.az/world/1778754.html Хуситы отрицают создание химического оружия Шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, назвало "ложью" обвинения в создании химического оружия. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил член политбюро "Ансар Алла" Хузама аль-Асада.
Хуситы отрицают создание химического оружия
Шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, назвало "ложью" обвинения в создании химического оружия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил член политбюро "Ансар Алла" Хузама аль-Асада.
"Обвинения, выдвигаемые сионистским образованием, его региональными и местными глашатаями и теми, кто за ним стоит, в отношении якобы усилий Йемена по производству химического оружия, - чистейшая ложь и вымысел", - заявил агентству член движения.
По его словам, цель этих обвинений - создать условия для продолжения агрессии против Йемена и сектора Газа.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре