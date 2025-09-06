Раскрыты дизайн и характеристики всех моделей Samsung Galaxy S26

Портал SmartPrix опубликовал характеристики и рендеры смартфонов серии Samsung Galaxy S26, презентация которых ожидается в начале 2026 года.

Как передает Day.Az, в линейку 2026 года войдут три модели: Samsung Galaxy S26 Pro, S26 Ultra и S26 Edge. По слухам, в следующем году Samsung откажется от базовой и Plus-моделей.

Так, Galaxy S26 Pro получит корпус толщиной 6,7 мм и 6,27-дюймовый дисплей с тонкими рамками и частотой обновления 120 Гц. Смартфон будет оснащен до 12 ГБ оперативной памяти и накопителем до 512 ГБ. Основная камера с разрешением 50 Мп будет дополнена 12-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем и телеобъективом на 10 Мп.

Смартфон также получит аккумулятор емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт и стандарта Qi2 с беспроводной магнитной зарядкой. В зависимости от региона устройство будет работать на чипсете Exynos 2600 или Snapdragon 8 Elite 2. Судя по характеристикам, эта модель является переименованной базовой версией Galaxy S.

Флагманский Galaxy S26 Ultra сохранит размеры, близкие к предшественнику - 163,4х77,9х7,8 мм, но получит более скругленные грани. Аппарат оснастят 6,9-дюймовым дисплеем с антибликовым покрытием, до 16 ГБ оперативной памяти и накопителем до 1 ТБ.

Камера получит основной 200-мегапиксельный сенсор, два телеобъектива на 50 и 12 Мп, а также ультраширокоугольный модуль с разрешением 50 Мп. Смартфон сохранит аккумулятор емкостью 5000 мАч, однако мощность зарядки будет увеличена до 60 Вт. За производительность гаджета будет отвечать Snapdragon 8 Elite 2.

Сверхтонкий Galaxy S26 Edge с корпусом толщиной 5,5 мм получит 6,7-дюймовый экран с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, до 12 ГБ оперативной памяти и накопитель до 512 ГБ, двойную камеру на 200 и 12 Мп, а также батарею на 4300 мАч с поддержкой беспроводной магнитной зарядки Qi2.