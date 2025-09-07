https://news.day.az/sport/1778735.html Фавориты ЧЕ сенсационно вылетели с турнира Фаворит чемпионата Европы по баскетболу сборная Сербии сенсационно вылетела с турнира. В 1/8 финала она проиграла национальной команде Финляндии. Встреча завершилась победой Суоми со счетом 92:86. В следующем раунде она встретится с победителем матча между сборными Франции и Грузии.
Фавориты ЧЕ сенсационно вылетели с турнира
Фаворит чемпионата Европы по баскетболу сборная Сербии сенсационно вылетела с турнира. В 1/8 финала она проиграла национальной команде Финляндии.
Как передает Day.Az, встреча завершилась победой Суоми со счетом 92:86. В следующем раунде она встретится с победителем матча между сборными Франции и Грузии.
Самым результативным игроком в составе сербской команды стал Никола Йокич.
Он набрал 33 очка, сделал восемь подборов и отдал три результативные передачи.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре