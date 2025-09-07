Фавориты ЧЕ сенсационно вылетели с турнира

Фаворит чемпионата Европы по баскетболу сборная Сербии сенсационно вылетела с турнира. В 1/8 финала она проиграла национальной команде Финляндии.

Как передает Day.Az, встреча завершилась победой Суоми со счетом 92:86. В следующем раунде она встретится с победителем матча между сборными Франции и Грузии.

Самым результативным игроком в составе сербской команды стал Никола Йокич.

Он набрал 33 очка, сделал восемь подборов и отдал три результативные передачи. 