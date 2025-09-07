https://news.day.az/society/1778790.html В Баку в квартире найден труп На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в Насиминском районе Баку один человек оказался в беспомощном положении в квартире за закрытой дверью. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на ведомство.
На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в Насиминском районе Баку один человек оказался в беспомощном положении в квартире за закрытой дверью.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на ведомство.
Согласно информации, по указанному вызову были задействованы спасатели Бакинского регионального центра МЧС.
В результате проведенных мероприятий тело одного человека было передано по назначению.
