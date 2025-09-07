Судан подал жалобу в ООН на ОАЭ

Правительство Судана подало официальную жалобу в Совет Безопасности ООН, обвинив ОАЭ в прямом вмешательстве в продолжающуюся войну в стране путем вербовки, финансирования и развертывания сотен колумбийских наемников для поддержки "Сил быстрого реагирования" (RSF).

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Sudan Tribune, которое ознакомилось с копией документа.

В письме постоянный представитель Судана при ООН Аль-Харит Идрис отметил, что вмешательство представляет собой "грубое нарушение суверенитета Судана" и "прямую угрозу региональному миру и безопасности".

Согласно заявлению, от 350 до 380 колумбийских наемников, в основном отставных солдат, были завербованы через частные охранные фирмы в ОАЭ - Global Security Services Group (GSSG) и International Services Agency (A4SI). Многих из них убедили, что они будут работать в сфере безопасности, но вместо этого отправили в Судан.

В письме указано, что с ноября 2024 года по февраль 2025 года зафрахтованные ОАЭ самолеты совершили 248 рейсов для переправки наемников и военной техники в районы, контролируемые RSF, в том числе в Ньялу, Эль-Фашер и Хамрат-эш-Шейх.

Наемники обвиняются в участии в боевых действиях на передовой в нескольких регионах, включая Хартум, Омдурман и Эль-Фашер в Северном Дарфуре. Они якобы управляли беспилотниками, артиллерией и бронетехникой. Их присутствие подтверждается видеозаписями, опубликованными суданской армией. В ходе одного из крупных инцидентов военные заявили, что уничтожили самолет ОАЭ, перевозивший наемников в Дарфур.

Среди наиболее серьезных обвинений в докладе - использование наемниками запрещенного оружия и обучение детей-солдат.

В жалобе также говорится, что действия наемников привели к "вопиющим нарушениям международного гуманитарного права и прав человека", в том числе к убийству 73 мирных жителей в период с 22 января по 11 февраля 2025 года. Кроме того, ОАЭ обвиняются в использовании своих логистических сетей для контрабанды природных ресурсов Судана, в том числе золота.

Судан призвал Совет Безопасности расследовать этот вопрос, привлечь к ответственности всех виновных и признать "Силы быстрого реагирования" террористической группировкой. Правительство Судана потребовало, чтобы письмо и приложения к нему были распространены в качестве официального документа Совета Безопасности.

Колумбийская газета La Silla Vacía ранее опубликовала расследование о присутствии наемников из этой страны в Судане. В числе материалов, предоставленных газете бывшим наемником, была видеозапись из аэродрома Ньяла, на которой военные из Колумбии выходят из приземлившегося самолета.

После этого премьер-министр Судана Камиль Идрис призвал народ Колумбии и других испаноязычных стран прекратить набор наемников и их отправку для участия в конфликте между армией Судана.

Гражданская война между армией Судана и RSF продолжается с апреля 2023 года.