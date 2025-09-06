https://news.day.az/sport/1778678.html

Сборная Азербайджана по эйрбадминтону - в финале чемпионата Европы

В Парке Европейских игр определились финалисты чемпионата континента по эйрбадминтону. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, наша сборная, обыграв в полуфинале команду Болгарии со счетом 60:43, вышла в финал. В решающем матче наши мастера волана встречаются сегодня с соперниками из Германии.