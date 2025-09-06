Сборная Азербайджана по эйрбадминтону

В Парке Европейских игр определились финалисты чемпионата континента по эйрбадминтону.

Как сообщает  Day.Az со ссылкой на Trend, наша сборная, обыграв в полуфинале команду Болгарии со счетом 60:43, вышла в финал.

В решающем матче наши мастера волана встречаются сегодня с соперниками из Германии.