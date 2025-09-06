https://news.day.az/world/1778648.html В Австралии акула напала на опытного серфера Акула напала на опытного 57-летнего серфера Меркьюри Псиллакиса в 100 метрах от берега в Австралии. Как передает Day.Az, об этом сообщает Mirror. Нападение акулы произошло на пляже Ди Уай в Сиднее. Серфер пробыл в воде около 30 минут, после чего на него набросилась акула. Другие серферы вытащили мужчину на пляж.
В Австралии акула напала на опытного серфера
Акула напала на опытного 57-летнего серфера Меркьюри Псиллакиса в 100 метрах от берега в Австралии.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Mirror.
Нападение акулы произошло на пляже Ди Уай в Сиднее. Серфер пробыл в воде около 30 минут, после чего на него набросилась акула. Другие серферы вытащили мужчину на пляж.
"Его вытащили из доски для серфинга и принесли на берег, однако он скончался на месте", - говорится в заявлении полиции Нового Южного Уэльса.
Спасатели срочно прибыли на пляж после сообщений о том, что мужчина потерял конечности в результате нападения акулы, но он все равно не выжил.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре