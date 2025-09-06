Массовое отравление в Астаре

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело расследование с целью выяснения причин массового отравления, произошедшего в Астаринском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство, в результате расследования было установлено, что распространившаяся информация о том, что отравление произошло из-за употребления в пищу арбуза, не соответствует действительности.

Выяснилось, что во время мероприятия в селе Мотлаятаг Астаринского района, организованного 3 сентября 2025 года на приусадебном участке, принадлежащем Самиру Фирдовси оглу Гейдарли, жители Астаринского района употребили в пищу блюда, приготовленные в домашних условиях за день до события.

Пробы с пищи домашнего приготовления, предложенной участникам торжества, были направлены на лабораторный анализ.

Агентство подчёркивает важность соблюдения условий хранения, температурного режима, правил гигиены и транспортировки при употреблении пищи домашнего приготовления:

"Также, чтобы избежать путаницы и обеспокоенности среди потребителей, следует ссылаться только на проверенную информацию, предоставляемую официальными структурами".