Хорватия и Словения заключили военный союз

В Загребе Хорватия и Словения подписали декларацию о военном сотрудничестве. Как передает Day.Az, об этом сообщает RTS. По словам главы минобороны Словении Борута Шайовича, Загреб и Любляна несут "большую ответственность" за сохранение мира на Западных Балканах, особенно в Косово и Метохии , а также в Боснии и Герцеговине.