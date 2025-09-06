https://news.day.az/world/1778654.html Хорватия и Словения заключили военный союз В Загребе Хорватия и Словения подписали декларацию о военном сотрудничестве. Как передает Day.Az, об этом сообщает RTS. По словам главы минобороны Словении Борута Шайовича, Загреб и Любляна несут "большую ответственность" за сохранение мира на Западных Балканах, особенно в Косово и Метохии , а также в Боснии и Герцеговине.
Хорватия и Словения заключили военный союз
В Загребе Хорватия и Словения подписали декларацию о военном сотрудничестве.
Как передает Day.Az, об этом сообщает RTS.
По словам главы минобороны Словении Борута Шайовича, Загреб и Любляна несут "большую ответственность" за сохранение мира на Западных Балканах, особенно в Косово и Метохии , а также в Боснии и Герцеговине.
