Новые кадры марсианской ночи от NASA

NASA опубликовало новые кадры марсианской ночи, присланные ровером, который исследует Красную планету с 2012 года.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На изображениях запечатлены детали марсианского ландшафта в условиях слабого освещения, включая каменистые образования, кратеры и тонкие атмосферные эффекты, едва различимые при лунном свете.
Ученые отмечают, что ночные кадры позволяют лучше понять состав поверхности планеты, а также термическое поведение марсианских пород после захода Солнца.
