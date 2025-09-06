Новые кадры марсианской ночи от NASA

NASA опубликовало новые кадры марсианской ночи, присланные ровером, который исследует Красную планету с 2012 года.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На изображениях запечатлены детали марсианского ландшафта в условиях слабого освещения, включая каменистые образования, кратеры и тонкие атмосферные эффекты, едва различимые при лунном свете.

Ученые отмечают, что ночные кадры позволяют лучше понять состав поверхности планеты, а также термическое поведение марсианских пород после захода Солнца.