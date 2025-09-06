Нападающего «Интер Майами» дисквалифицировали

Нападающего "Интер Майами" Луиса Суареса дисквалифицировали на шесть матчей за плевок в сотрудника "Сиэтл Саундерс".

Как передает Day.Az, об этом сообщает New York Times.

Суареса отстранили на шесть матчей Кубка лиг, дисквалификация не будет распространяться на Главную лигу футбола (MLS). При этом не исключается, что уругваец столкнется с дополнительными санкциями.

Помимо Суареса дисквалификации получили тренер "Сиэтла" Стивен Ленхарт (5 матчей), а также футболисты "Интер Майами" Томас Авилес (3 матча) и Серхио Бускетс (2 матча).