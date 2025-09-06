https://news.day.az/sport/1778666.html Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Италии Макс Ферстаппен завоевал поул в квалификации Гран-при Италии. Пилот "Ред Булл" показал лучшее время круга - 1:18.792, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz. Второе и третье места заняли представители "Макларена". Ландо Норрис уступил голландцу всего 0.077 секунды, а лидер чемпионата Оскар Пиастри отстал на 0.190 секунды.
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Италии
Макс Ферстаппен завоевал поул в квалификации Гран-при Италии. Пилот "Ред Булл" показал лучшее время круга - 1:18.792, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.
Второе и третье места заняли представители "Макларена". Ландо Норрис уступил голландцу всего 0.077 секунды, а лидер чемпионата Оскар Пиастри отстал на 0.190 секунды.
Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал четвертый результат, а его напарник Льюис Хэмилтон завершил квалификацию пятым. В десятку также вошли Джордж Расселл ("Мерседес"), Андреа Кими Антонелли ("Мерседес"), Габриэл Бортолето ("Кик-Заубер"), Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") и Юки Цунода ("Ред Булл").
Гонка Гран-при Италии пройдет завтра.
