В Судане обрушился рудник

В результате обрушения золотодобывающего рудника на севере Судана погибли шесть человек.

Об этом Day.Az передает со ссылкой на Al Arabiya.

Согласно информации в результате обрушения пострадали еще 20 человек.

Продолжаются работы по спасению лиц, которые остаются под завалами. 