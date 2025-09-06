https://news.day.az/world/1778651.html В Судане обрушился рудник - есть погибшие и пострадавшие В результате обрушения золотодобывающего рудника на севере Судана погибли шесть человек. Об этом Day.Az передает со ссылкой на Al Arabiya. Согласно информации в результате обрушения пострадали еще 20 человек. Продолжаются работы по спасению лиц, которые остаются под завалами.
