В Судане обрушился рудник - есть погибшие и пострадавшие

В результате обрушения золотодобывающего рудника на севере Судана погибли шесть человек. Об этом Day.Az передает со ссылкой на Al Arabiya. Согласно информации в результате обрушения пострадали еще 20 человек. Продолжаются работы по спасению лиц, которые остаются под завалами.