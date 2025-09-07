https://news.day.az/world/1778680.html Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь МИД Польши рекомендовал польским гражданам покинуть Беларусь и воздержаться от поездок в эту страну. Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вронский. "Это не демократическая страна, и она не дружелюбна по отношению к Польше.
Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь
МИД Польши рекомендовал польским гражданам покинуть Беларусь и воздержаться от поездок в эту страну.
Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вронский.
"Это не демократическая страна, и она не дружелюбна по отношению к Польше. Я хотел бы, чтобы эти предупреждения были восприняты как можно серьезнее", - сказал пресс-секретарь МИД Польши Павел Вронский.
Ранее, 4 сентября, белорусское телевидение показало репортаж об аресте в Беларуси гражданина Польши 1998 года рождения по обвинению в шпионаже. Утверждалось, что мужчина собирал информацию о российско-белорусских военных учениях "Запад-2025", запланированных на 12-16 сентября.
