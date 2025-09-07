Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь

МИД Польши рекомендовал польским гражданам покинуть Беларусь и воздержаться от поездок в эту страну.

Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вронский.

"Это не демократическая страна, и она не дружелюбна по отношению к Польше. Я хотел бы, чтобы эти предупреждения были восприняты как можно серьезнее", - сказал пресс-секретарь МИД Польши Павел Вронский.

Ранее, 4 сентября, белорусское телевидение показало репортаж об аресте в Беларуси гражданина Польши 1998 года рождения по обвинению в шпионаже. Утверждалось, что мужчина собирал информацию о российско-белорусских военных учениях "Запад-2025", запланированных на 12-16 сентября.