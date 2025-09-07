"Тоттенхэм" готовит масштабные инвестиции после ухода Даниэла Леви

Владельцы "Тоттенхэма" ENIC планируют вложить 100 миллионов фунтов в развитие клуба после ухода Даниэла Леви с поста исполнительного председателя. Леви занимал должность почти 25 лет, однако был немедленно отстранен от дел, сообщает Day.Az со ссылкой на The Telegraph.

Такое решение стало частью новой стратегии владельцев во главе с Джо Льюисом, направленной на устойчивый успех клуба. В ENIC подчеркнули, что не собираются продавать "Тоттенхэм", а инвестиции помогут приблизить лондонцев к уровню "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсенала".

Летом клуб уже потратил свыше 150 миллионов фунтов на трансферы, подписав Хави Симонса, Мохамеда Кудуса, Матиса Теля и Кевина Дансо, а также арендовав Жоау Палинью и Рэндала Коло Муани. Следующие матчи "шпор" - дерби против "Вест Хэма" 13 сентября и старт Лиги чемпионов с "Вильярреалом" 16 сентября.