Азербайджанские боксеры завоевали две медали в Казахстане

Две бронзовые медали завоевали боксеры Азербайджана на завершившемся в Актау международном турнире категории "А".

Как сообщает Day.Az, традиционные соревнования мастеров кожаной перчатки прошли в память об одном из основателей развития бокса в Казахстане.

Согласно итоговым протоколам, на пьедестал почета в своих весовых категориях поднялись Мухаммед Ашыралиев (60 кг) и Руслан Рустамов (65 кг), занявшие третьи места.