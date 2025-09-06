https://news.day.az/sport/1778656.html Азербайджанские боксеры завоевали две медали в Казахстане Две бронзовые медали завоевали боксеры Азербайджана на завершившемся в Актау международном турнире категории "А". Как сообщает Day.Az, традиционные соревнования мастеров кожаной перчатки прошли в память об одном из основателей развития бокса в Казахстане.
Азербайджанские боксеры завоевали две медали в Казахстане
Две бронзовые медали завоевали боксеры Азербайджана на завершившемся в Актау международном турнире категории "А".
Как сообщает Day.Az, традиционные соревнования мастеров кожаной перчатки прошли в память об одном из основателей развития бокса в Казахстане.
Согласно итоговым протоколам, на пьедестал почета в своих весовых категориях поднялись Мухаммед Ашыралиев (60 кг) и Руслан Рустамов (65 кг), занявшие третьи места.
