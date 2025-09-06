Израильская компания свернула работу в Британии

Израильская компания Elbit Systems по производству вооружений закрыла свой объект в городе Бристоль (Великобритания) после протестов со стороны активистов от пропалестинского движения Palestine Action.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Guardian.

"Объект израильского производителя вооружений в Бристоле, который неоднократно подвергался акциям со стороны Palestine Action, судя по всему, закрылся", - говорится в материале.

По данным издания, объект был арендован компанией Elbit до 2029 года. Сообщается, что активисты часто подвергали нападкам это здание, в частности, залезая на его крышу, разбивая стекла и обливая объект красной краской.

Elbit Systems - израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения, крупнейший частный оборонный концерн в Израиле. Среди прочего предприятие производит беспилотники по заказу израильской армии обороны (ЦАХАЛ).