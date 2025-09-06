Робот Optimus от Tesla получил апгрейд

В ходе встречи с главой Tesla Илон Маск и генеральный директор Salesforce Марк Бениофф стали свидетелями демонстрации нового прототипа человекоподобного робота Optimus следующего поколения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал TeslaRati.

Обновленный робот теперь оснащен продвинутым чат-ботом Grok от компании Маска xAI. Несмотря на интеграцию ИИ, диалог между роботом и человеком пока далек от совершенства, и для получения корректного ответа иногда требуется несколько попыток.

В видео Марк Бениофф разговаривает с роботом, пытаясь узнать, может ли тот принести банку газировки. Optimus отвечает, что не владеет актуальной информацией по этому вопросу и что для ответа нужно пойти на кухню. Несмотря на небольшие затруднения, робот все же выполнил команду и сопроводил Бениоффа, издавая при этом громкие звуки.

Прототип нового поколения робота Optimus имеет обновленную окраску - теперь робот выполнен в более темном золотистом оттенке. Одним из изменений стали руки робота, лишенные открытых сочленений, характерных для предыдущих прототипов. Хотя в видео не совсем ясно, насколько функциональны эти элементы, Илон Маск ранее отмечал, что улучшению кистевых манипуляторов уделяется особое внимание. В новой версии механизмы для управления пальцами были перемещены в область предплечья и подключены через кабели, что, по мнению Маска, напоминает анатомическую структуру человека.