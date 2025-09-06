https://news.day.az/world/1778586.html

Золото на мировом рынке подорожало

Стоимость тройской унции золота на нью-йоркской товарной бирже COMEX выросла на 46,6 доллара и составила 3 653,3 доллара. Как сообщает Day.Az, серебро подорожало на 0,14 доллара - до 41,55 доллара.