Топ-5 актуальных в 2025 году моделей iPhone

Редакция портала "Палач" составила подборку из пяти наиболее интересных моделей iPhone, которые по-прежнему предлагают оптимальное соотношение цены и характеристик, сообщает Day.Az.

Открывает список iPhone 16e. Это компактный и лёгкий аппарат с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR с яркостью до 1200 нит. За его производительность отвечает процессор Apple A18, дополненный 8 ГБ оперативной памяти, на задней панели расположена одна камера на 48 Мп, а спереди - фронтальная с разрешением 12 Мп. Аккумулятор емкостью 4005 мАч обеспечивает работу на протяжении целого дня.

Следом идет iPhone 15 с 6,1-дюймовым дисплеем с вырезом Dynamic Island и яркостью до 2000 нит. Смартфон работает на чипе A16 Bionic с 6 ГБ ОЗУ. Он получил двойную тыльную камеру на 48 и 12 Мп, селфи-камеру с разрешением 12 Мп, аккумулятор емкостью 3349 мАч, защиту по стандарту IP68, NFC и стереозвук.

Топ-3 замыкает iPhone 16 с обновленным дизайном и вертикальным блоком камер. Смартфон может похвастаться мощным чипом Apple A18 с 8 ГБ оперативной памяти, аккумулятором емкостью 3561 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной магнитной зарядки MagSafe. Среди прочего отмечается наличие 6,1-дюймового OLED-экрана с яркостью до 2000 нит, двойной камеры на 48 и 12 Мп, а также фронтальной с разрешением 12 Мп.

В подборку также вошли iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro Max.