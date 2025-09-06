https://news.day.az/society/1778627.html

Трагическая смерть 90-летней женщины в Габале

В Габалинском районе из-за неосторожности погибла 90-летняя женщина. Как передает Day.Az, местная жительница Рафига Гусейнова (1935 г.р.) упала с лестницы в своем доме. Женщина была госпитализирована, однако скончалась в больнице. По данному факту проводится расследование.