Трагическая смерть 90-летней женщины в Габале
В Габалинском районе из-за неосторожности погибла 90-летняя женщина.
Как передает Day.Az, местная жительница Рафига Гусейнова (1935 г.р.) упала с лестницы в своем доме. Женщина была госпитализирована, однако скончалась в больнице.
По данному факту проводится расследование.
