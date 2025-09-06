Бездомная собака покорила Эльбрус.

Как сообщает Day.Az, историю пса-альпиниста рассказал инструктор-проводник Станислав у себя в соцсетях.

"Во время восхождения с группой к нам прибилась собака. Пес вышел с нами в 9 вечера от приюта, шел всю ночь и в 8:30 поднялся на западную вершину Эльбруса. Дискомфорта он не испытывал, бегал на высоте 5600 м как на равнине", - отметил Станислав.

Альпинист добавил, что после восхождения на гору пес вместе с группой и спустился. В комментариях под видео нашлись люди, которые тоже встречали эту собаку при подъеме на Эльбрус.