Бездомная собака покорила Эльбрус.
Как сообщает Day.Az, историю пса-альпиниста рассказал инструктор-проводник Станислав у себя в соцсетях.
"Во время восхождения с группой к нам прибилась собака. Пес вышел с нами в 9 вечера от приюта, шел всю ночь и в 8:30 поднялся на западную вершину Эльбруса. Дискомфорта он не испытывал, бегал на высоте 5600 м как на равнине", - отметил Станислав.
Альпинист добавил, что после восхождения на гору пес вместе с группой и спустился. В комментариях под видео нашлись люди, которые тоже встречали эту собаку при подъеме на Эльбрус.
