Azərbaycan və Slovakiya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

Dekabrın 8-də Bratislavada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pelleqrini mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər.

Xəbər yenilənəcək